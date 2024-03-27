«Автодор» порекомендовал водителям не ездить по трассе М-12

Водителей просят воздержаться от поездок по платной трассе М-12 «Восток» 27 марта. Уведомление было опубликовано организацией «Автодор». Из-за неблагоприятных погодных условий компания рекомендует воздержаться от передвижений. Представители «Автодора» отмечают, что в таких обстоятельствах ехать будет небезопасно.



В свете сохраняющихся неблагоприятных погодных условий в Татарстане и Чувашии, пресс-служба компании рекомендует минимизировать использование личного автотранспорта во время непогоды.



Компания «Автодор» указала, что данное предупреждение касается не только тех, кто планировал поездку по М-12, но и всех водителей, планирующих другие маршруты. Водителям, которые вынуждены отправиться в путь по каким-либо причинам, рекомендуется следить за погодными условиями через информационные табло. В случае аварии следует вызвать аварийного комиссара. Также обращается внимание на боковой ветер, который может затруднить движение на открытых участках трассы.Напомним, ранее рейс из Казани в Египет был задержан на 12 часов из-за непогоды.