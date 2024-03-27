Рейс из Казани в Египет был задержан на 12 часов из-за непогоды

Рейс авиакомпании «Россия», входящий в группу «Аэрофлот», должен был отправиться из Казани в Шарм-эль-Шейх. Однако вылет был задержан в аэропорту из-за неблагоприятных погодных условий. Пишет «Интерфакс», со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Причиной задержки стал сильный ветер, уточнили в авиакомпании. Представитель «России» заявил, что в настоящее время планируется вылет после 15:00 по московскому времени.

Компания обещает оказать пассажирам все необходимые услуги в соответствии с федеральными авиационными нормами и стандартами авиаперевозчика: напитки, питание и проживание в гостинице.

Во вторник синоптики предупреждали о наступлении неблагоприятной погоды в Татарстане, включая столицу республики. Прогнозировалось, что в следующие дни в республике ожидаются сильный ветер, снегопад и метель.

Ранее стало известно, что в Татарстане с начала года из-за ДТП скончались 63 человека.