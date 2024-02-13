Путин дал поручение кабмину и «Автодору» проанализировать тарифы на трассе М-12

По указанию Президента России Владимира Путина, правительство страны и государственная компания «Автодор» должны представить предложения по определению оптимальных тарифов на проезд по платной автомагистрали М12 «Восток» от Москвы до Казани.

Это решение было принято в результате анализа необходимости установления более приемлемых тарифов для данного маршрута, учитывая спрос жителей соответствующих регионов и коммерческих организаций.



Срок выполнения данного поручения назначен до 15 марта 2024 года.

Ранее, Владимир Путин принимал участие в церемонии запуска новой автотрассы М-12.