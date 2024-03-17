Явка в Татарстане на третий день выборов Президента РФ – 71,68%

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Татарстана, 71,68% жителей республики отдали свой голос на выборах Президента России к моменту 12:00 мск в третий день голосования.



На уровне всей страны общая явка на выборы главы государства, проходящие с 13 по 17 марта, составляет 65,89%. Об этом также информирует ЦИК РФ.

Напомним, ранее премьер-министр Татарстана, посетил избирательный участок в школе №143 в Казани, чтобы проголосовать на выборах президента России.