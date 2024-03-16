Премьер-министр РТ проголосовал на выборах

В субботу, 16 марта, Алексей Песошин, премьер-министр Татарстана, посетил избирательный участок в школе №143 в Казани, чтобы проголосовать на выборах президента России.



Аналогично другим избирателям в Казани, Песошин получил специальный браслет с надписью «Всей семьей на выборы». Этот браслет предоставляет бесплатный доступ к общественному транспорту в дни голосования (15-17 марта). Владельцы этого браслета также могут посетить праздничный концерт, который пройдет 17 марта около стадиона «Ак Барс Арена».