Авиакомпания «Тулпар Эйр» в Татарстане подала заявление о банкротстве

Авиакомпания «Тулпар Эйр» подала в Арбитражный суд Татарстана заявление о банкротстве. Ее долг перед кредиторами составляет 588 млн рублей. Дело будет рассматривать судья Энже Сунеева.

В декабре 2024 года суд обязал компанию выплатить бывшему совладельцу Азату Хакиму 512,8 млн рублей, включая 451,45 млн за его долю и 61,36 млн процентов.

Хаким, владевший 49% компании, вышел из ее состава в 2023 году. Авиакомпания перечислила ему 419,6 млн рублей, но он потребовал через суд дополнительные выплаты.

После экспертизы суд постановил, что «Тулпар Эйр» должна Хакиму еще 451,45 млн рублей. Встречный иск авиакомпании был отклонен.

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