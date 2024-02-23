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Аршавин: Я никогда не любил играть в футбольные симуляторы

Аршавин: Я никогда не любил играть в футбольные симуляторы

rg.ru

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Экс-капитан сборной России по футболу, игрок «Зенита» и лондонского «Арсенала», Андрей Аршавин прокомментировал фиджитал-футбол.

По его словам, игра в такой вид футбола у него вызывает сложности, ему предпочтительнее футбольные менеджеры (это такой вид футбола, где игрок в роли менеджера или управляющего клубом должен довести команду до определенных достижений).

«Если в обычный футбол я играю неплохо, то на приставке в разы хуже, симуляторы мне никогда не нравились. Я больше любил играть в футбольные менеджеры, где всегда можно игру начать заново, пока не одержишь победу», — отметил Аршавин.

Напомним, что Андрей Аршавин, бронзовый призер чемпионата Европы по футболу, победитель Кубка и Суперкубка УЕФА.

Ранее, Татарстанцев пригласили бесплатно посетить зону для гостей «Игр будущего».

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