Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Татарстанцев приглашают бесплатно посетить зону для гостей «Игр будущего»

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С 22 февраля по 3 марта, в МВЦ «Казань Экспо», посетителей первого международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» ожидает экспозиционное пространство — «Город Игр Будущего». Оно будет представлено в формате интерактивной выставки и образовательно-развлекательного центра, об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Город Игр Будущего» является прогрессивным местом, где участники смогут полностью погрузиться в уникальную атмосферу. Он представляет собой современную площадку с высоким уровнем технологичности, обеспечивая максимально интерактивное взаимодействие посетителей. Это место отлично подойдет как для местных жителей, так и для туристов, гостей и участников Игр Будущего.


В каждом из посетителей пробудится желание не только наблюдать матчи в прямой трансляции, но и самому окунуться во вселенную фиджитал-спорта, испытать свои силы в самых популярных видеоиграх и встретиться с настоящими спортивными звездами.

Кроме того, на территории будет доступен лекторий, где будут проводиться мастер-классы, лекции и квизы, посвященные искусственному интеллекту, нейросетям и фиджитал-спорту. В рамках мероприятия также будут созданы специальные тихие лаундж-зоны и установлены стильные арт-объекты, которые будут отличным фоном для эффектных фотографий.

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