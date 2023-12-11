Аракелян займет должность главного архитектора Казани на общественных началах

Первым «главным архитектором на общественных началах» - в 2024 году станет основатель архбюро WALL, известных архитектор Рубен Аракелян. Он будет заниматься курированием работы Института развития города. Данные приводит Ильсур Метшин.

Метшин отметил, что архитектор уже дал соглашение на предложение. И со следующего года начнет занимать должность главного архитектора Казани на общественных началах. Кроме того, Аракелян со своей командой будет давать экспертизу и оценку действий и решений в архитектурной сфере.

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