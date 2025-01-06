Аномальное тепло ожидает жителей Татарстана в первые рабочие дни

Прошлой ночью осадков не было, температура опустилась до -7...-12C. Ближайшей ночью мороз усилится до -10...-15C, при ясной погоде — до -18C.

Днем ожидается снег, усиление ветра до 14 м/с и метель, которая снизит видимость до 1–2 км.

8–9 января потеплеет. В среду пройдет снег, местами мокрый с моросью, возможны метель, гололед и ветер до 16 м/с. Ночью температура составит -7...-12C, днем поднимется до +2C. Потепление продолжится, превышая норму на 10 градусов.

10–11 января прогнозируется около 0C с небольшими осадками. Жителей Татарстана предупреждают о сходе снега и льда с крыш.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане позаботятся о безопасности людей в храмах. Согласно информации ведомства, специалисты проверили соблюдение требований пожарной безопасности.