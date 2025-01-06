В Татарстане позаботятся о безопасности людей в храмах

Накануне Рождества работники Министерства по чрезвычайным ситуациям осуществили ряд профилактических мероприятий в храмах и церквях. Согласно информации ведомства, специалисты проверили соблюдение требований пожарной безопасности.

Александр Куренков, глава ведомства, подчеркнул, что ведомство ежегодно устраивает дежурства в православных храмах в рождественский период. Больше 9 тыс. сотрудников МЧС станут присутствовать в храмах для обеспечения безопасности прихожан.

Кроме того, раньше говорилось, что 7 января в региональной столице Татарстана, из-за проведения ночной праздничной службы, будет налажена подача дополнительных автобусных маршрутов к Казанскому собору. Автобусы маршрутов No10, 23, 30, 60 и 89 будут направляться к остановке «КАИ» и обеспечат транспортное сообщение по всем районам города.