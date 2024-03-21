Альметьевская компания судится с заказчиком из Гонконга

Компания RuEnergy Limited из Гонконга подала иск на альметьевские «Инженерные технологии». Иск отражен в базе арбитражных дел РТ.

Компания специализируется на предоставлении продуктов и услуг для компаний нефтегазовой отрасли и требует компенсацию убытков, связанных с предполагаемой ненадлежащей поставкой оборудования. RuEnergy Limited, частная фирма, была основана в 2019 году.





Татарстанская компания «Инженерные технологии» занимается производством специализированного оборудования и работает уже около 15 лет. В 2022 году оборот предприятия составил 134,4 млн рублей, а чистая прибыль — 177 тысяч рублей. Основным владельцем компании является Махмуд Джураев.Компания из Гонконга требует, чтобы «Инженерные технологии» снизили стоимость поставляемого оборудования до уровня затрат и заплатили имеющиеся потери в размере 2 млн рублей.

Напомним, что на трассу Алексеевское – Альметьевск в Татарстане потратят еще 22,4 млрд рублей.