Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Альметьевская компания судится с заказчиком из Гонконга

Подписаться в Telegram

Компания RuEnergy Limited из Гонконга подала иск на альметьевские «Инженерные технологии». Иск отражен в базе арбитражных дел РТ.

Компания специализируется на предоставлении продуктов и услуг для компаний нефтегазовой отрасли и требует компенсацию убытков, связанных с предполагаемой ненадлежащей поставкой оборудования. RuEnergy Limited, частная фирма, была основана в 2019 году.

Татарстанская компания «Инженерные технологии» занимается производством специализированного оборудования и работает уже около 15 лет. В 2022 году оборот предприятия составил 134,4 млн рублей, а чистая прибыль — 177 тысяч рублей. Основным владельцем компании является Махмуд Джураев.

Компания из Гонконга требует, чтобы «Инженерные технологии» снизили стоимость поставляемого оборудования до уровня затрат и заплатили имеющиеся потери в размере 2 млн рублей.

Напомним, что на трассу Алексеевское – Альметьевск в Татарстане потратят еще 22,4 млрд рублей.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

17 часов назад

Школьница из Казани хотела устроить нападение на мечеть и школу

Интересное в Казани

день назад

Время весенней генеральной уборки: наводим чистоту с проверенными помощниками 

где зимуют клопы вонючки и как быстро они размножаются

Новости Казани

15 часов назад

В Казани под суд пойдут обнальщики, чей доход составил более 54 млн рублей

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной

установка радиатора отопления екатеринбург в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Из-за массового ДТП под Казанью образовалась 8-километровая пробка

Новости Казани

день назад

Умер в Майами: стали известны причины смерти экс-нападающего «Ак Барса»

Новости Казани

день назад

И. о. главы Кировского и Московского районов Казани стал Ильсур Хисматуллин

Новости Казани

22 часа назад

Предпринимательница из Казани обманула более 40 покупателей на 250 тысяч

Новости Татарстана

день назад

Казанцы пожаловались Путину на отсутствие инфраструктуры
Новости Татарстана
день назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Татарстана

23 минуты назад

Альметьевская компания судится с заказчиком из Гонконга

Интересное в Казани

день назад

Время весенней генеральной уборки: наводим чистоту с проверенными помощниками 

Новости Казани

53 минуты назад

«Динамо-Ак Барс» в пяти сетах обыграли «Енисей» и стали вторыми

Новости Татарстана

час назад

На трассу Алексеевское – Альметьевск потратят еще 22,4 млрд рублей
В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане навигация на Волге может начаться 22 апреля

Новости Казани

15 часов назад

В Казани под суд пойдут обнальщики, чей доход составил более 54 млн рублей

Новости Татарстана

16 часов назад

Минэнерго РФ рассматривает варианты решения вопроса с модернизацией Заинской ГРЭС
Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха
Интересное в Казани
6 дней назад

Куда слетать на отдых в апреле 2024: лучшие страны для отдыха