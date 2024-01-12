Алина Загитова стала «Татаркой года»

Алина Загитова одержала победу в номинации «Татарка года».



Титул она получила благодаря учреждению школы фигурного катания, которая будет расположена в Казани.



21-летняя спортсменка получила два диплома, так как ещё стала победительницей в номинации «Татары года. Народный выбор».Татьяна Тарасова надеется, что Казань станет ещё одной столицей фигурного катания в России. Также будем надеяться, что Алина будет там работать и преподавать. Сейчас она ещё поработает на себя, будет давать мастер классы. Но в будущем всё получится. У неё прекрасный тренер и данные. У нее всё получится!, подытожила заслуженный тренер СССР.

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