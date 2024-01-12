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Алина Загитова стала «Татаркой года»

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Алина Загитова одержала победу в номинации «Татарка года».

Титул она получила благодаря учреждению школы фигурного катания, которая будет расположена в Казани.

21-летняя спортсменка получила два диплома, так как ещё стала победительницей в номинации «Татары года. Народный выбор».

Татьяна Тарасова надеется, что Казань станет ещё одной столицей фигурного катания в России. Также будем надеяться, что Алина будет там работать и преподавать. Сейчас она ещё поработает на себя, будет давать мастер классы. Но в будущем всё получится. У неё прекрасный тренер и данные. У нее всё получится!, подытожила заслуженный тренер СССР.

Ранее, Мухаметшин отказался называть имя возможного преемника на пост спикера Госсовета РТ.

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