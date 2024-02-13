Алина Загитова оговорилась и назвала Татарстан государством

В своем выступлении на клубном телевидении хоккейного клуба СКА, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, Алина Загитова, выразила благодарность руководству Татарстана за помощь в создании школы ее имени. В процессе своего выступления она оговорилась и назвала республику Татарстан государством.



Загитова отметила, что данное событие для нее является масштабным проектом и новым опытом. Она выразила свою радость от поддержки, оказываемой ей государством Татарстан, и выразила надежду на то, что при такой поддержке все проекты будут успешными и благополучными.

Ранее, Чернышенко сообщил об ажиотажном спросе на билеты на Игры Будущего в Казани.