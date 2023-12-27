Актриса Анна Пересильд заявила, что не ждет продолжения сериала «Слово пацана»
eg.ru
Актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в сериале «Слово пацана», заявила, что не ждет выпуска нового сезона фильма. Во время прямого эфира она поделилась своим желанием, чтобы сериал закончился на первом сезоне, оставив зрителям вечную загадку.
К словам актирисы присоединился Лев Зулькарнаев, который сыграл роль «Зимы».
«Иногда сами авторы не знают, будет ли второй сезон. Пауза будет неизбежна», — заявил актер.
Сериал «Слово пацана» повествует о 80-90-х Казани, когда город был заполнен молодежными группировками.
Ранее, стало известно, что группировка «Универсамовских» существовала на самом деле в Казани.
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