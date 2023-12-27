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· Артем Акчурин

Группировка «Универсамовских» существовала на самом деле в Казани

Группировка «Универсамовских» существовала на самом деле в Казани

prokazan.ru

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После и вовремя просмотра сериала режиссера Крыжовникова «Слово пацана» многие зрители задумывались, существовала ли группировка «Универсам» в реальности.

Автор книги Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х дал ответ на этот вопрос изданию 116.ru.

Писатель рассказал, что такая банда существовала, но она была довольно безобидной по сравнению с другими группировка. По его словам, группировка находилось на Квартале, так в Казани называют Ново-Савиновский район.

Сериал «Слово пацана» рассказывает о 80-90-х в Казани, когда в городе были распространены молодежные группировки, которых боялся весь город.

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