Группировка «Универсамовских» существовала на самом деле в Казани

После и вовремя просмотра сериала режиссера Крыжовникова «Слово пацана» многие зрители задумывались, существовала ли группировка «Универсам» в реальности.

Автор книги Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х дал ответ на этот вопрос изданию 116.ru.

Писатель рассказал, что такая банда существовала, но она была довольно безобидной по сравнению с другими группировка. По его словам, группировка находилось на Квартале, так в Казани называют Ново-Савиновский район.

Сериал «Слово пацана» рассказывает о 80-90-х в Казани, когда в городе были распространены молодежные группировки, которых боялся весь город.

18+