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«Ак Барс» не может согласовать новый контракт с Тимуром Биляловым

«Ак Барс» не может согласовать новый контракт с Тимуром Биляловым

Ак Барс

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«Ак Барс» не может согласовать новый контракт с вратарем Тимуром Биляловым.

Настоящее соглашение хоккеиста с казанской командой действует до конца сезона. А уже этой весной казанский голкипер может стать свободным агентом.

Отметим, что переговоры с целью продления контракта начались еще в предыдущем году, но на данный момент приостановлены. Сообщается, что спортсмен планирует заключить контракт сразу на 3 года, «Ак Барс» предлагает только на два.

Напомним, что Тимур Билялов лучший вратарь по хоккею сезона КХЛ (2019/20).

Ранее сообщалось, что на крайние матчи «Ак Барса» смогут попасть только обладатели абонементов, при наличии заявки на получение билета.

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