На последние матчи «Ак Барса» пустят только обладателей абонементов

Казанский «Ак Барс» сообщил об играх, которые попадают на Ледовую арену Дворца спорта. В эти матчи войдут встречи с «Металлургом», «Локомотивом», «Амуром» и «Адмиралом».



Кроме того, матчи смогут посетить только обладатели абонементов, который должны будут оставить заявки на получение билета.

Ранее, стало известно, что «Ак Барс» переедет в Дворец спорта. А в «Татнефть Арене» в это время будет проводиться соревнования по фиджитал-хоккею в рамках «Игр будущего».

