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· Артем Акчурин

На последние матчи «Ак Барса» пустят только обладателей абонементов

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Казанский «Ак Барс» сообщил об играх, которые попадают на Ледовую арену Дворца спорта. В эти матчи войдут встречи с «Металлургом», «Локомотивом», «Амуром» и «Адмиралом».

Кроме того, матчи смогут посетить только обладатели абонементов, который должны будут оставить заявки на получение билета.

Ранее, стало известно, что «Ак Барс» переедет в Дворец спорта. А в «Татнефть Арене» в это время будет проводиться соревнования по фиджитал-хоккею в рамках «Игр будущего».

Ранее,

Владимир Плющев заявил, что игроков «Ак Барса» выбирали по визитным карточкам игроков.

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