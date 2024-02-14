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«Ак Барс» дома разгромил «Нефтехимик» со счетом 3:0

«Ак Барс» дома разгромил «Нефтехимик» со счетом 3:0

Ак Барс

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Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" одержал убедительную победу на своем льду над командой "Нефтехимик" из Нижнекамска, став четвертым участником плей-офф Кубка Гагарина от восточной конференции. Матч был завершен счетом 3:0 в пользу команды под руководством Зинэтулы Билялетдинова. Победные шайбы забили - Семен Кошелев, Александр Радулов и Илья Сафонов.

После этой игры у "Ак Барса" на счету 76 очков в 62 матчах, что позволяет занимать четвертое место в Восточной конференции и обеспечивает им участие в плей-офф. Ранее в плей-офф уже вышли команды "Металлург", "Авангард" и "Салават Юлаев".


Борьба за восьмую строчку на Востоке напряженная: на нее претендуют "Амур", "Нефтехимик" и также теоретические шансы у "Сибири". Регулярный чемпионат будет завершен к концу февраля.

На Западе определена финальная восьмерка команд, которые вышли в плей-офф: СКА, московское "Динамо", "Локомотив", "Спартак", "Северсталь", "Торпедо", ЦСКА и "Динамо" из Минска.

Ранее, Нижнекамец отказался снимать тонировку и отправился в изолятор на 5 суток.

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