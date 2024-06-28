Айрат Хайруллин: зарплата айтишников в Татарстане – 101 тысяча рублей

Средняя заработная плата IT-специалистов в РТ составляет 101 тысяч рублей. Об этом сообщил Айрат Хайруллин, министр цифрового развития Татарстана.

Чиновник сообщил, что в регионе в настоящее время не хватает около 10 тысяч IT-специалистов, 9 тысяч из них — «мидлы» и «сеньоры», то есть люди со стажем от 5 и от 10 лет, пишет «БИЗНЕС Online».

Хайруллин подчеркнул, что примерно 10 лет назад было модно устраиваться нефтяником, экономистом, специалистом банка, то сейчас модно стать айтишником. В среднем, их зарплата составляет — 101 тыс. рублей. Мужчина порекомендовал родителям, которые переживают за будущее своих детей, направлять их изучать более углубленно: математику, физику, химию.

Ранее мы писали о том, что депутат из Татарстана Шарафиев предложил отправлять участников СВО на пенсию досрочно. Мужчина сообщил, что военные часто находятся в жутком стрессе.