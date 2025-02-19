Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют рейсы

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска введён план «Ковёр». По предварительной информации, причиной стали возможные атаки украинских беспилотников.

Кроме того, то же самое действует в Ижевске и Кирове.

Ранее мы писали о том, что в Казани прокуратура начала проверку после смерти человека на работе.