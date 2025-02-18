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В Казани прокуратура начала проверку после смерти человека на работе

На место происшествия прибыла старший помощник ...

Прокуратура ТАТАРСТАНА

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Сегодня в Казани на улице Портовой произошёл несчастный случай — 28-летний разнорабочий сорвался вниз при разборке опалубки. От полученных травм он скончался на месте.

На место происшествия прибыла старший помощник прокурора Вахитовского района Анна Маркарьян. Проводится проверка на предмет соблюдения норм охраны труда. При выявлении нарушений могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее мы писали о том, что массовая авария 18 февраля парализовала движение на улице Губкина в Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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