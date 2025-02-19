Аэропорты Казани и Нижнекамска работают в штатном режиме
Анастасия Шарова
В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) с 08:00 мск полностью восстановлена работа по приёму и отправке воздушных судов.
Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности гражданской авиации.
За время их действия два рейса, направлявшихся в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме.
Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры, поскольку безопасность полётов остаётся приоритетом.
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