Аэропорты Казани и Нижнекамска работают в штатном режиме

В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) с 08:00 мск полностью восстановлена работа по приёму и отправке воздушных судов.

Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности гражданской авиации.

За время их действия два рейса, направлявшихся в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме.

Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры, поскольку безопасность полётов остаётся приоритетом.

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