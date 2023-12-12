9,7 млн рублей выделено на реконструкцию ЦУМа в Казани

В Казани планируется реконструкция ЦУМа. На реализацию идеи будет выделено более 9,7 млн рублей. Руководство столицы республики заявило о желании открыть там центр народных промыслов. Тендер был размещен на сайте госзакупок.

На выделенные средства планируется проведение комплекса демонтажных работ. А проект необходимо реализовать до декабря 2024 года.

Средства будут выделены из бюджета РТ. Заказчиком работ выступает «Главстрой РТ».

Ранее 20 казанцев были госпитализированы с обморожением.