Новости Татарстана
· Артем Акчурин

20 казанцев были госпитализированы с обморожением

20 казанцев были госпитализированы с обморожением

tatar-inform.ru

Подписаться в Telegram

В Казани за прошедшую неделю десятки человек получили обморожение и обратились за медицинской помощью. Данные приводит министерство здравоохранения.

Ввиду сильнейших морозов центр казанской неотложки работает без перерывов в усиленном режиме.

За прошедшую неделю более 30 жителей почувствовали недомогание после нахождения на морозе. В результате чего многим установили диагноз – переохлаждение.

Ранее было завершено проектирование высокоскоростной магистрали Москва-Казань.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

22 часа назад

В Набережных Челнах столкнулись сразу 5 автомобилей

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

сетка тараканов на вентиляцию металлическая сетка

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане введут новые правила для выгула домашних питомцев

Новости Татарстана

день назад

Внук владелицы «Бахетле» открыл компанию «Фабрика Бахетле-1»

перевозка картин в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Пьеса писателя из Челнов вошла в лонг-лист международного конкурса драматургии

Новости Татарстана

день назад

Казанский стрелок Галявиев не выходит на связь из «Черного дельфина»

Новости Татарстана

день назад

МЧС предупреждает татарстанцев о наступлении ледникового периода

Новости Татарстана

день назад

В Казани была вручена национальная музыкальная премия «Болгар»
Лонгриды
день назад

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Новости Татарстана

28 минут назад

В Казани нехватка ресторанов с татарской кухней и адекватными ценами

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

Новости Татарстана

час назад

В интернет слили заключительные серии «Слово пацана»

Новости Татарстана

час назад

В Казани используют опыт Барселоны для привлечения туристов
Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца
Лонгриды
4 дня назад

Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казанском Кремле прочитают лекцию о космосе

Новости Татарстана

2 часа назад

На мосту Миллениум в Казани отремонтируют дорожное покрытие

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане введут новые правила для выгула домашних питомцев
Новогодний Open Space Market объявил программу
Интересное в Казани
4 дня назад

Новогодний Open Space Market объявил программу