20 казанцев были госпитализированы с обморожением

В Казани за прошедшую неделю десятки человек получили обморожение и обратились за медицинской помощью. Данные приводит министерство здравоохранения.

Ввиду сильнейших морозов центр казанской неотложки работает без перерывов в усиленном режиме.

За прошедшую неделю более 30 жителей почувствовали недомогание после нахождения на морозе. В результате чего многим установили диагноз – переохлаждение.

Ранее было завершено проектирование высокоскоростной магистрали Москва-Казань.