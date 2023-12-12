20 казанцев были госпитализированы с обморожением
tatar-inform.ru
В Казани за прошедшую неделю десятки человек получили обморожение и обратились за медицинской помощью. Данные приводит министерство здравоохранения.
Ввиду сильнейших морозов центр казанской неотложки работает без перерывов в усиленном режиме.
За прошедшую неделю более 30 жителей почувствовали недомогание после нахождения на морозе. В результате чего многим установили диагноз – переохлаждение.
Ранее было завершено проектирование высокоскоростной магистрали Москва-Казань.