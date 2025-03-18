80-летнюю бабушку задушили в доме-интернате в Татарстане
Катя Царева
В доме-интернате для пожилых людей в Мензелинске произошёл трагический инцидент. По информации KazanFirst, в одной из палат обнаружили тело 80-летней постоялицы. Предварительные данные указывают на то, что её задушили.
Подозреваемая уже установлена – ей оказалась соседка погибшей.
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