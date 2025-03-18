80-летнюю бабушку задушили в доме-интернате в Татарстане

В доме-интернате для пожилых людей в Мензелинске произошёл трагический инцидент. По информации KazanFirst, в одной из палат обнаружили тело 80-летней постоялицы. Предварительные данные указывают на то, что её задушили.

Подозреваемая уже установлена – ей оказалась соседка погибшей.

Следственные органы возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что татарстанец после ссоры с возлюбленной отправил её детям интимные видео.