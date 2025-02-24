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8-этажный перинатальный центр в Альметьевске могут сдать раньше

Об этом сообщила мэр города Гюзель Хабутдинова

pixabay.com

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В Альметьевске возведение восьмиэтажного перинатального центра могут завершить раньше запланированного срока – конца 2025 года. Об этом сообщила мэр города Гюзель Хабутдинова в беседе с «Татар-информ».

По ее словам, строительство идет с опережением графика, так как задействованы все возможные ресурсы для ускорения процесса. Она подчеркнула, что у строителей уже есть необходимый опыт, что позволяет ускорить темпы работы. Хабутдинова также отметила, что данный проект крайне важен для юго-восточной части республики, поэтому на его реализацию направлены максимальные усилия.

Ранее мы писали о том, что в Тетюшах может появиться горнолыжная база.

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