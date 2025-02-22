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В Тетюшах может появиться горнолыжная база

Глава района Рамис Сафиуллов сообщил, что для э...

pixabay.com

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В Тетюшах, при поддержке инвесторов, может появиться горнолыжный курорт. Глава района Рамис Сафиуллов сообщил, что для этого выбрано место — 24 гектара рядом с «Тюбетей Тауэр».

Он отметил, что на территории уже есть качественно оборудованный пляж, а также хороший спуск длиной полтора километра для будущего курорта. Проект будет комплексным и может стать одной из лучших горнолыжных баз региона.

Также Сафиуллов сообщил, что в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» продолжаются работы по созданию панорамного комплекса. На данный момент благоустроены зоны для отдыха и спорта, построены пляж и визит-центр, ведется строительство смотровой башни, которая станет важной достопримечательностью района, пишет «Татар-информ».

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