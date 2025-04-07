7 апреля в Татарстане ожидаются гололедица и дождь
Екатерина Елисеева
7 апреля в Татарстане ожидаются осадки: в большинстве районов пройдут дожди разной интенсивности, а на севере региона возможен мокрый снег, сообщает Гидрометцентр РТ.
Утром на дорогах возможна гололедица. Ожидается северо-восточный и восточный ветер с порывами от 6 до 11 м/с.
Днём температура воздуха составит от +7 до +12 градусов, а в южной и восточной части республики потеплеет до +18. В Казани прогнозируют переменную облачность и до +10…+12 градусов днём, пишет ТНВ.
Ранее мы писали о том, что в Казани стали известны сроки сдачи ресторанного комплекса «Кубелек».
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