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7 апреля в Татарстане ожидаются гололедица и дождь

Ожидается северо-восточный и восточный ветер

Екатерина Елисеева

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7 апреля в Татарстане ожидаются осадки: в большинстве районов пройдут дожди разной интенсивности, а на севере региона возможен мокрый снег, сообщает Гидрометцентр РТ.

Утром на дорогах возможна гололедица. Ожидается северо-восточный и восточный ветер с порывами от 6 до 11 м/с.

Днём температура воздуха составит от +7 до +12 градусов, а в южной и восточной части республики потеплеет до +18. В Казани прогнозируют переменную облачность и до +10…+12 градусов днём, пишет ТНВ.

Ранее мы писали о том, что в Казани стали известны сроки сдачи ресторанного комплекса «Кубелек».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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