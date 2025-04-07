В Казани стали известны сроки сдачи ресторанного комплекса «Кубелек»
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Открытие ресторанного комплекса «Кубелек» на Кремлёвской набережной запланировано на май–июнь 2025 года. Соответствующее объявление появилось на одном из популярных сайтов.
Сейчас для будущего заведения подбирают арендаторов. В аренду предлагают помещение на втором этаже с видом на реку Казанку, общей площадью 369 квадратных метров. Обещают удобный заезд, парковку на 150 автомобилей, современные инженерные коммуникации, а также возможность арендовать летнюю веранду за дополнительную плату.
Кроме того, ищут арендаторов для фуд-корнеров площадью от 15 до 25 квадратов. В объявлении подчёркивается, что предпочтение отдают необычным гастропроектам, пишет «Вечерняя Казань».
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