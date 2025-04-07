В Казани стали известны сроки сдачи ресторанного комплекса «Кубелек»

Открытие ресторанного комплекса «Кубелек» на Кремлёвской набережной запланировано на май–июнь 2025 года. Соответствующее объявление появилось на одном из популярных сайтов.

Сейчас для будущего заведения подбирают арендаторов. В аренду предлагают помещение на втором этаже с видом на реку Казанку, общей площадью 369 квадратных метров. Обещают удобный заезд, парковку на 150 автомобилей, современные инженерные коммуникации, а также возможность арендовать летнюю веранду за дополнительную плату.

Кроме того, ищут арендаторов для фуд-корнеров площадью от 15 до 25 квадратов. В объявлении подчёркивается, что предпочтение отдают необычным гастропроектам, пишет «Вечерняя Казань».

Ранее мы писали о том, что в Казани выставили на продажу редкую монету стоимостью в 10 млн рублей.