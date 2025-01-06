6 января в Татарстане прогнозируется похолодание до -11 градусов
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Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в православный Рождественский сочельник, 6 января, в некоторых регионах республики возможны умеренные осадки в виде снега и лёгкая метель.
Ветер станет дуть преимущественно с западных и юго-западных направлений со скоростью от 6 до 14 м/с. Из-за образования гололеда на дорогах могут появиться скользкие участки.
В ночное время перед праздником температура воздуха в Татарстане опустится до -6...-11 градусов, а в Казани ожидается диапазон от -7 до -9 градусов. Днем температура ожидается от -4 до +9 градусов, а в столице — от -5 до -7 градусов.
Ранее мы писали о том, что в Татарстане работающим пенсионерам с 1 января начали индексировать пенсии.
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