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486 млн рублей потратят в Татарстане на проекты комплексов по переработке отходов

486 млн рублей потратят в Татарстане на проекты комплексов по переработке отходов

rostec.ru

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Новые комплексы по переработке мусора должны появиться в Верхнеуслонском, Лениногороском, Пестречинском и Тукаевском районах. Тендеры на их проектирование размещены на сайте госзакупок.

В комплексах должны быть предусмотрены: цех по переработке ТКО с навесом для выгрузки отходов, главный корпус, объект для хранения вторсырья, место для обработки крупных отходов, цех компостирования и полигон для размещения мусора.


Самый крупный полигон появится у Шигалеевского сельского поселения в Пестречинском районе — под полигон выделено 436,8 га. На втором месте по площади объект в Большемеминском сельском поселения в Верхнеуслонском районе — его площадь 107 га. В Лениногорском районе появится полигон на площади 69,37 га, в Тукаевском районе — 64,1 га.

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