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41-летний Тимур Нагуманов ушел с поста мэра Альметьевска

Альметьевск и одноименный район он возглавлял с...

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В Альметьевске сменился мэр. Тимур Нагуманов, который был на должность 5 лет, отправился в отставку. Специалист может стать помощником главы региона. Об этом рассказали на сессии совета округа.
Нагуманова пригласили стать помощником Рустама Минниханова, пишет издания «БИЗНЕС Online».

Теперь, руководитель Альметьевского района Республики Татарстан - Гюзель Хабутдинова. Раньше она работала гендиректором организации «Татшина».

Известно, что Нагуманову 41 год. Альметьевск и одноименный район он возглавлял с сентября 2019 года. До своего назначения специалист 6 лет был уполномоченным при раисе по защите прав бизнесменов.

Ранее мы писали о том, что глава РТ Рустам Минниханов уже подписал Указ о назначении Эльвиры Ахметовой на пост руководителя ЗАГСа при Кабинете министров РТ. Об этом говорится на сайте пресс-службы Раиса.

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