30 мая в Татарстане ожидается до +32 градусов

30 мая в республике сохранится сухая и солнечная погода, обусловленная действием антициклона. По прогнозам метеорологов, осадки не ожидаются, а юго-восточный ветер будет умеренным — от 4 до 9 м/с.

Днём воздух прогреется до +27…+32 градусов. В Казани, температа будет в пределах +29…+31 °C.

По словам главы Гидрометцентра Татарстана Феликса Гоголя, уже с понедельника в регион придут ощутимые изменения в погоде, пишет ТНВ.

Ранее мы писали о том, что муфтий РТ рассказал, можно ли стричь ногти и волосы перед Курбан-байрамом.