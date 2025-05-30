Новости Татарстана
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30 мая в Татарстане ожидается до +32 градусов

По прогнозам метеорологов, осадки не ожидаются

pixabay

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30 мая в республике сохранится сухая и солнечная погода, обусловленная действием антициклона. По прогнозам метеорологов, осадки не ожидаются, а юго-восточный ветер будет умеренным — от 4 до 9 м/с.

Днём воздух прогреется до +27…+32 градусов. В Казани, температа будет в пределах +29…+31 °C.

По словам главы Гидрометцентра Татарстана Феликса Гоголя, уже с понедельника в регион придут ощутимые изменения в погоде, пишет ТНВ.

Ранее мы писали о том, что муфтий РТ рассказал, можно ли стричь ногти и волосы перед Курбан-байрамом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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