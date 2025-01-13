В Казани 12 января женщину насмерть сбили на пешеходном переходе
Екатерина Елисеева
12 января 2025 года, около 16:05, на улице Серова произошёл несчастный случай. Водитель грузовика, 1976 года рождения, у которого водительский стаж составляет 23, двигаясь прямо на зелёный сигнал светофора, сбил женщину-пешехода, родившуюся в 1949 году, которая от полученных травм скончалась на месте аварии.
С места происшествия комментарий предоставил капитан полиции Владислав Богатов, командир 2 роты 2 батальона полка ДПС Государственной автомобильной инспекции Управления МВД России по городу Казани.
Ранее мы писали о том, что в Казани возбудили дело на воспитателя детсада, забывшую ребёнка после прогулки.
Региональное управление Следственного комитета начало проверку, сейчас выясняются все детали инцидента.
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