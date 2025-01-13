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В Казани 12 января женщину насмерть сбили на пешеходном переходе

Его водительский стаж составляет 23 года

Екатерина Елисеева

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12 января 2025 года, около 16:05, на улице Серова произошёл несчастный случай. Водитель грузовика, 1976 года рождения, у которого водительский стаж составляет 23, двигаясь прямо на зелёный сигнал светофора, сбил женщину-пешехода, родившуюся в 1949 году, которая от полученных травм скончалась на месте аварии.

С места происшествия комментарий предоставил капитан полиции Владислав Богатов, командир 2 роты 2 батальона полка ДПС Государственной автомобильной инспекции Управления МВД России по городу Казани.

Ранее мы писали о том, что в Казани возбудили дело на воспитателя детсада, забывшую ребёнка после прогулки.

Региональное управление Следственного комитета начало проверку, сейчас выясняются все детали инцидента.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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