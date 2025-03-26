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В Казани ищут 15-летнюю школьницу, сбежавшую из такси после ссоры с мамой

Известно, что девочка учится в школе №62

Анастасия Шарова

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В Казани разыскивают 15-летнюю девушку. По информации KazanFirst, полученной от собственных источников, накануне вечером между ней и матерью произошёл конфликт во время поездки в такси.

Когда автомобиль остановился возле дома №16 на улице Годовикова, подросток выбежала из машины и скрылась.

Известно, что девочка учится в школе №62, живёт в неполной семье и состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Это не первый случай, когда она самовольно покидала дом.

Ранее мы писали о том, что житель Казани залил газопровод водой и оставил соседей без газа.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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