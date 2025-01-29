Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Приставы начали взыскивать 23 млн с Галявиева, напавшего на гимназию №175

В мае 2021 года 19-летний Галявиев устроил взры...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Судебные приставы начали взыскание более 23 миллионов рублей с Ильназа Галявиева, приговоренного к пожизненному заключению за нападение на казанскую гимназию №175. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы и базу данных приставов.

В мае 2021 года 19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении, где ранее учился. В результате трагедии погибли семеро детей и две учительницы, еще 24 человека получили ранения. Верховный суд Татарстана назначил ему пожизненный срок.

Как уточняет агентство, в отношении Галявиева открыто 11 исполнительных производств. Более 20 миллионов 123 тысячи рублей подлежат выплате в качестве компенсации морального вреда, 1 миллион 638 тысяч рублей — это исполнительские сборы, а свыше 1 миллиона 409 тысяч рублей составляют имущественные взыскания. Общая сумма долга достигает 23 миллиона 171 тысячу 956 рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Из Казани в Китай: история сноубордиста, покорившего восточные склоны

Не у нас

17 часов назад

В Крыму у 14-летнего подростка вырос хвост после удаления кисты на копчике

обработка от грибка и плесени в ванной москва

Новости Казани

день назад

В Казани продают самодельный спорткар за 7,5 млн рублей

Новости России

2 дня назад

Находят хобби и раскрывают душу

реставрация часов в москве в Москве

Новости Казани

день назад

В ТЦ «Парк Хаус» в Казани эвакуируют людей

Не у нас

день назад

В Костомукше продаётся раритетный «Москвич-412» без тормозов

Не у нас

3 часа назад

В Африке выявили загадочные руины: ученые ведут исследование древнего города

Не у нас

16 часов назад

В «Газпроме» хотят повысить цены на газ для населения
Новости Казани
2 дня назад

Ста ждать придется еще десять лет? КАЗ снова уменьшает планы по выпуску самолетов

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбуно...

Новости Казани

3 минуты назад

29 января простятся с экс-главой Минэкологии Татарстана Борисом Петровым

Новости Татарстана

час назад

Приставы начали взыскивать 23 млн с Галявиева, напавшего на гимназию №175

Новости Казани

2 часа назад

Эксперт КФУ Михаил Абрамский ответил, безопасна ли «оплата по лицу»

Не у нас

2 часа назад

Физики из Иваново проводят испытания препарата против рака груди
В Татарстане началась продажа антидроновых сете...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане началась продажа антидроновых сетей и детекторов БПЛА

Не у нас

2 часа назад

Chat GPT поставил диагноз и спас американцу жизнь

Не у нас

2 часа назад

Ученые предупредили о скором исчезновении последней ледяной зоны в Арктике

Не у нас

3 часа назад

Ученые обнаружили редчайший череп древней птицы возрастом 45 млн лет
Центр продвинутой аналитики Альфа-Банка и билай...
Новости России
4 дня назад

Центр продвинутой аналитики Альфа-Банка и билайн Big Data & AI представили решение для анализа турпотоков