Приставы начали взыскивать 23 млн с Галявиева, напавшего на гимназию №175
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Судебные приставы начали взыскание более 23 миллионов рублей с Ильназа Галявиева, приговоренного к пожизненному заключению за нападение на казанскую гимназию №175. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы и базу данных приставов.
В мае 2021 года 19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении, где ранее учился. В результате трагедии погибли семеро детей и две учительницы, еще 24 человека получили ранения. Верховный суд Татарстана назначил ему пожизненный срок.
Как уточняет агентство, в отношении Галявиева открыто 11 исполнительных производств. Более 20 миллионов 123 тысячи рублей подлежат выплате в качестве компенсации морального вреда, 1 миллион 638 тысяч рублей — это исполнительские сборы, а свыше 1 миллиона 409 тысяч рублей составляют имущественные взыскания. Общая сумма долга достигает 23 миллиона 171 тысячу 956 рублей.
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