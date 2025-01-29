Приставы начали взыскивать 23 млн с Галявиева, напавшего на гимназию №175

Судебные приставы начали взыскание более 23 миллионов рублей с Ильназа Галявиева, приговоренного к пожизненному заключению за нападение на казанскую гимназию №175. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы и базу данных приставов.

В мае 2021 года 19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении, где ранее учился. В результате трагедии погибли семеро детей и две учительницы, еще 24 человека получили ранения. Верховный суд Татарстана назначил ему пожизненный срок.

Как уточняет агентство, в отношении Галявиева открыто 11 исполнительных производств. Более 20 миллионов 123 тысячи рублей подлежат выплате в качестве компенсации морального вреда, 1 миллион 638 тысяч рублей — это исполнительские сборы, а свыше 1 миллиона 409 тысяч рублей составляют имущественные взыскания. Общая сумма долга достигает 23 миллиона 171 тысячу 956 рублей.