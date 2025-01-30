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28-летний житель Елабуги откусил крыло носа челнинцу в баре

Пострадавший получил серьёзные травмы=

pixabay.com

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В Набережных Челнах суд вынес приговор 28-летнему жителю Елабуги за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее к необратимому обезображиванию лица. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Инцидент произошёл в апреле прошлого года в баре «Ля Бар» на проспекте Мира. Во время отдыха между обвиняемым и другим посетителем вспыхнул конфликт. В разгар ссоры мужчина набросился на оппонента, ударил его и укусил за нос.

Пострадавший получил серьёзные травмы, у него навсегда повреждена правая часть носа.

Подсудимый частично признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Ранее мы писали о том, что мастер завода окажется в суде за нарушение требований охраны труда.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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