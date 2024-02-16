22-летнего бойца СВО из Татарстана наградили медалью «За отличия в службе»
В Татарстане отметили 22-летнего жителя села Бюрганы, который был награжден медалью «За отличия в службе». Татарстанский военнослужащий является самым юным бойцом СВО из Буинского района.
В настоящее время он находится в отпуске в своей родной деревне, где помогает семье по хозяйству. Одновременно он выражает тоску по своим товарищам, оставшимся на передовой.
Ранее, в Татарстане директор фирмы подозревается в неуплате 158 млн рублей по налогам.