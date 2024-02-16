22-летнего бойца СВО из Татарстана наградили медалью «За отличия в службе»

В Татарстане отметили 22-летнего жителя села Бюрганы, который был награжден медалью «За отличия в службе». Татарстанский военнослужащий является самым юным бойцом СВО из Буинского района.





В начале частичной мобилизации он был призван на службу и принял решение отправиться на СВО, с целью защиты своих родных, села, района, республики и страны. Слова бойца передает издание «Татар-информ».В настоящее время он находится в отпуске в своей родной деревне, где помогает семье по хозяйству. Одновременно он выражает тоску по своим товарищам, оставшимся на передовой.

Ранее, в Татарстане директор фирмы подозревается в неуплате 158 млн рублей по налогам.