22-летняя Загитова снялась на фото с Ротенбергом, поздравив его с днем рождения

Российская фигуристка Алина Загитова, обладательница золота Олимпиады-2018 и чемпионка мира, поздравила с днём рождения Романа Ротенберга — главного тренера хоккейного клуба СКА. 7 апреля ему исполнилось 43 года.

Загитова выложила общее фото с именинником и сопроводила его коротким поздравлением: «С днём рождения», пишет sport24.

Ранее мы писали о том, что 18-летняя Камила Валиева из Казани начала встречаться с 32-летним хоккеистом.