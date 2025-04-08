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22-летняя Загитова снялась на фото с Ротенбергом, поздравив его с днем рождения

7 апреля ему исполнилось 43 года

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Российская фигуристка Алина Загитова, обладательница золота Олимпиады-2018 и чемпионка мира, поздравила с днём рождения Романа Ротенберга — главного тренера хоккейного клуба СКА. 7 апреля ему исполнилось 43 года.

Загитова выложила общее фото с именинником и сопроводила его коротким поздравлением: «С днём рождения», пишет sport24.

Ранее мы писали о том, что 18-летняя Камила Валиева из Казани начала встречаться с 32-летним хоккеистом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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