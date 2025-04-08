22-летняя Загитова снялась на фото с Ротенбергом, поздравив его с днем рождения
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Российская фигуристка Алина Загитова, обладательница золота Олимпиады-2018 и чемпионка мира, поздравила с днём рождения Романа Ротенберга — главного тренера хоккейного клуба СКА. 7 апреля ему исполнилось 43 года.
Загитова выложила общее фото с именинником и сопроводила его коротким поздравлением: «С днём рождения», пишет sport24.
Ранее мы писали о том, что 18-летняя Камила Валиева из Казани начала встречаться с 32-летним хоккеистом.
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