22-летняя Загитова рассказала, зачем прошла МРТ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась с журналистами, что накануне прошла МРТ челюсти, чтобы убедиться в правильности положения после установки брекетов.

Выступление спортсменки состоялось в четверг на льду дворца спорта "Мегаспорт" в Москве — в рамках шоу команды Этери Тутберидзе. Загитова исполнила одну из центральных ролей в программе.

Она рассказала, что утро началось с важного совещания с командой, посвящённого шоу "Ассоль". Позже в тот же день фигуристка прошла обследование, поскольку ей было важно узнать, корректно ли срабатывает установка на челюсти.

Напомним, что брекеты Алина поставила летом 2024 года, пишет издание "РИА Новости".

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