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22-летняя Загитова рассказала, зачем прошла МРТ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алин...

Алина Загитова/ТГ

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась с журналистами, что накануне прошла МРТ челюсти, чтобы убедиться в правильности положения после установки брекетов.

Выступление спортсменки состоялось в четверг на льду дворца спорта "Мегаспорт" в Москве — в рамках шоу команды Этери Тутберидзе. Загитова исполнила одну из центральных ролей в программе.

Она рассказала, что утро началось с важного совещания с командой, посвящённого шоу "Ассоль". Позже в тот же день фигуристка прошла обследование, поскольку ей было важно узнать, корректно ли срабатывает установка на челюсти.

Напомним, что брекеты Алина поставила летом 2024 года, пишет издание "РИА Новости".

Ранее мы писали о том, что в Казани с 18 апреля возобновят прямые рейсы с Белградом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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