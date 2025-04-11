В Казани с 18 апреля возобновят прямые рейсы с Белградом

С 18 апреля авиакомпания Air Serbia возобновляет прямое авиасообщение между Казанью и Белградом. Эту информацию подтвердили в пресс-службе казанского аэропорта. Полеты были приостановлены на зимний период.

Как сообщили в аэропорту, рейсы будут выполняться дважды в неделю: из Казани в Белград — по пятницам и воскресеньям, а обратно — по четвергам и субботам. Продажа билетов уже открыта.

По информации с сайта аэропорта, минимальная цена за прямой перелет в столицу Сербии на 18 апреля составляет 63 тысячи рублей. Билет туда-обратно с 18 по 24 апреля обойдётся минимум в 95 тысяч рублей.

До этого последний рейс в Белград состоялся 19 января. Ожидалось, что приостановка продлится до конца марта, однако авиакомпания официально причины отмены не комментировала, пишет «БИЗНЕС Online».