В Казани с 18 апреля возобновят прямые рейсы с Белградом
Анастасия Шарова
С 18 апреля авиакомпания Air Serbia возобновляет прямое авиасообщение между Казанью и Белградом. Эту информацию подтвердили в пресс-службе казанского аэропорта. Полеты были приостановлены на зимний период.
Как сообщили в аэропорту, рейсы будут выполняться дважды в неделю: из Казани в Белград — по пятницам и воскресеньям, а обратно — по четвергам и субботам. Продажа билетов уже открыта.
По информации с сайта аэропорта, минимальная цена за прямой перелет в столицу Сербии на 18 апреля составляет 63 тысячи рублей. Билет туда-обратно с 18 по 24 апреля обойдётся минимум в 95 тысяч рублей.
До этого последний рейс в Белград состоялся 19 января. Ожидалось, что приостановка продлится до конца марта, однако авиакомпания официально причины отмены не комментировала, пишет «БИЗНЕС Online».
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