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В Казани с 18 апреля возобновят прямые рейсы с Белградом

До этого последний рейс в Белград состоялся 19 ...

Анастасия Шарова

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С 18 апреля авиакомпания Air Serbia возобновляет прямое авиасообщение между Казанью и Белградом. Эту информацию подтвердили в пресс-службе казанского аэропорта. Полеты были приостановлены на зимний период.

Как сообщили в аэропорту, рейсы будут выполняться дважды в неделю: из Казани в Белград — по пятницам и воскресеньям, а обратно — по четвергам и субботам. Продажа билетов уже открыта.

По информации с сайта аэропорта, минимальная цена за прямой перелет в столицу Сербии на 18 апреля составляет 63 тысячи рублей. Билет туда-обратно с 18 по 24 апреля обойдётся минимум в 95 тысяч рублей.

До этого последний рейс в Белград состоялся 19 января. Ожидалось, что приостановка продлится до конца марта, однако авиакомпания официально причины отмены не комментировала, пишет «БИЗНЕС Online».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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