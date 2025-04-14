22-летняя фигуристка Загитова снялась в полупрозрачных колготках

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась в своем Telegram-канале снимками с фотосессии в черном образе. Фотографии.

22-летняя спортсменка позировала в черной кожаной куртке, леггинсах с штрипками и открытых туфлях. Волосы она собрала в хвост, а образ завершили крупные серьги.

Не так давно Алина Загитова радикально изменила свой стиль: покрасила волосы в фиолетовый цвет и сделала челку. Некоторые подписчики не оценили её новый образ, после чего она заблокировала их.

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