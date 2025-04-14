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22-летняя фигуристка Загитова снялась в полупрозрачных колготках

Не так давно Алина Загитова радикально изменила...

Алина Загитова/ТГ

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась в своем Telegram-канале снимками с фотосессии в черном образе. Фотографии.

22-летняя спортсменка позировала в черной кожаной куртке, леггинсах с штрипками и открытых туфлях. Волосы она собрала в хвост, а образ завершили крупные серьги.

Не так давно Алина Загитова радикально изменила свой стиль: покрасила волосы в фиолетовый цвет и сделала челку. Некоторые подписчики не оценили её новый образ, после чего она заблокировала их.

Ранее мы писали о том, что врачи 4 часа удаляли челнинке гигантскую опухоль весом 15 кг.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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