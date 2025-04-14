Врачи 4 часа удаляли челнинке гигантскую опухоль весом 15 кг

Врачи горбольницы №2 Набережных Челнов потратили четыре часа на спасение жизни 45-летней Натальи Криштоф, страдавшей от гигантской опухоли весом 15 кг, сообщила пресс-служба горздравотдела.

Опухоль начала развиваться из кисты на правом яичнике. В течение года женщина замечала её рост, но не обращалась за медицинской помощью. В конечном итоге опухоль вызвала сильный отек брюшной полости, и её вес достиг 150 кг. Это сделало невозможным проведение томографии в обычных медицинских учреждениях, и обследование пришлось проводить в ветеринарной клинике. В тяжёлом состоянии с низким уровнем гемоглобина и одышкой Наталью привезла в больницу её мама, так как она уже не могла ходить.

Медики рассказали, что для спасения жизни пациентки было необходимо перелить два литра крови, учитывая, что в теле взрослого человека в среднем содержится около четырёх-пяти литров крови.

Опухоль полностью заполнила брюшную полость, сдвигая печень, желудок и кишечник. Операцию усложняло то, что сосуды, питающие опухоль, имели диаметр до пяти сантиметров, в то время как обычный диаметр сосудов составляет 3-4 миллиметра.

Операция прошла успешно благодаря слаженной работе врачей, и уже через две недели Наталья была выписана из стационара. На данный момент её состояние стабильно, и она чувствует себя хорошо.