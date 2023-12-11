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Было завершено проектирование высокоскоростной магистрали Москва-Казань

Было завершено проектирование высокоскоростной магистрали Москва-Казань

rg.ru

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Было завершено проектирование высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Данные приводит заместитель главы РЖД Олег Тони.
Он заявил, что следующая цель это Москва-Казань-Екатеринбург. Первоначальный проект Москва-Казань реализован и внесен в схему территориального планирования страны.

Кроме того, он добавил, что будет создана национальная сеть высокоскоростного движения, которая охватит огромную часть населения страны.

Напомним ранее стало известно , что РЖД свяжет столицу РТ и Грозный новым маршрутом.

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