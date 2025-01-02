2 января в Татарстане потеплеет до +3 градусов

Во вторник, 2 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода, которая удержится в течение всего дня. Согласно прогнозам Гидрометцентра республики, возможны снег и морось.

Местами синоптики предупреждают о метелях и гололеде. Скорость ветра будет достигать до 20 метров в секунду. В дневные часы температура будет колебаться от 0 до +3 градусов. На дорогах по-прежнему высока вероятность гололедицы.

В Казани столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов. Кроме того, не исключены снег или морось.

Ране мы писали о том, что в Казани машины экстренных служб собрались около дома из-за ЧП с ребенком.

В региональной столице Татарстана произошел инцидент с отравлением угарным газом, в результате которого была госпитализирована семья. Об этом рассказали в Жилищной инспекции РТ.