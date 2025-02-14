Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

15 февраля в Татарстане ожидаются неблагоприятные погодные условия

За 2 суток высота снежного покрова увеличится

pixabay.com

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В ближайшие выходные в Татарстане сохранится настоящая зимняя погода — с морозами, снегопадами и метелью. В регион движется южный циклон, который принесет неустойчивые погодные условия. Эти выходные станут одними из последних в текущем сезоне.

В Казани снег уже начал выпадать, а завтра осадки охватят всю республику. Ожидается усиление ветра. В воскресенье Татарстан окажется в эпицентре циклона — снегопад станет интенсивнее, а в отдельных районах возможны метели.

За двое суток высота снежного покрова увеличится примерно на 10 сантиметров. Температура вернется к привычным февральским показателям: ночью похолодает до -14°C, а днем будет около -10°C.

Ранее мы писали о том, что Госжилинспекция составила топ-14 худших УК Татарстана за 2024 год.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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