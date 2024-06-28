130 татарстанцев заразились геморрагической лихорадкой от мышей

В период с января по май текущего года в регионе было зафиксировано 130 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Об этом рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Если сравнивать с 2023 годом, то заболеваемость стала ниже, подчеркивают в ведомстве.

Чаще всего подхватить геморрагическую лихорадку можно в лесу. Дома смогли заразиться 34,8%. 2 татарстанцев зараженные мыши заразили на работе.

Ранее мы писали о том, что в казанских больницах с ботулизмом остаются еще 13 человек. Об этом сообщил главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Министерства здравоохранения Татарстана Дмитрий Лопушов. В регионе уже обнаружена и изъята вся партия опасной продукции. В настоящее время специалисты продолжают исследовать товары, которые заразили людей ботулизмом.