В казанских больницах с ботулизмом остаются еще 3 человек

В настоящее время в казанских больницах остаются 13 человек с ботулизмом. Об этом «Татар-информу» сообщил главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Министерства здравоохранения Татарстана Дмитрий Лопушов.

Мужчина рассказали, что в больнице из всех потерпевших нет ни одного ребенка. 7 человек лежат в тяжелом состоянии, 1 подключен к аппарату ИВЛ. 28 июня 2024 года, планируется выписать некоторых пациентов, однако сколько именно пока неизвестно.

Лопушов подчеркнул, что остальные люди находятся в стабильном состоянии и получают лечение. В регионе уже обнаружена и изъята вся партия опасной продукции. В настоящее время специалисты продолжают исследовать товары, которые заразили людей ботулизмом.

Ранее мы писали о том, что казанцу предложили 189 рублей компенсации за 2 недели лечения от ботулизма.