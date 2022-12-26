"Зверье!": в Казани в лифте жилого комплекса жестоко избили мужчину в кепке

В Казани в ЖК Green City в лифте жестоко избили мужчину в кепке. Все случившеемся попало на камеры видеонаблюдения. Компания молодых людей избила мужчину в кепке и бросила его лежать на полу в кабине. Через некоторое время он поднялся и сам ушел.

Татарстанцы назвали нападавших "зверьем" и отметили, что жертва намного старше своих мучителей.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане дезинсекторы сами подбросили в многоквартирный дом клопов и предложили свои услуги.